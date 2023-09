Frissons au Mont Hemlock

Frissonnez de nouveau avec les héros de Terreur à Smoke Hollow ! Survivre aux terribles événements qui se sont déroulés à Smoke Hollow a rapproché Ollie, Brian et Coco, désormais inséparables. Arrivés pour un séjour de ski au Mont Hemlock, les trois amis comptent bien profiter de chaque instant ! Mais une tempête de neige les piège à l'hôtel. Sans aucun moyen de contacter l'extérieur, ils se laissent peu à peu gagner par la peur. D'autant qu'Ollie est persuadée d'entendre d'étranges bruits... et même de voir un fantôme ! Cette fillette qui la supplie de l'aider aurait été enfermée là et laissée pour morte. Une nouvelle fois entraîné dans les recoins sombres de l'horreur, le trio sortira-t-il indemne de cette rencontre surnaturelle ?