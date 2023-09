Les Etoiles filantes de Sixpence

Une nouvelle aventure au Star and Sixpence pour retrousser ses manches et réaliser ses rêves ! Quand Nessie Blake et sa soeur Sam ont hérité d'un petit pub dans un beau village de campagne, elles ont sauté sur l'occasion d'échapper à leurs problèmes londoniens et de prendre un nouveau départ. Après des débuts un peu rudes au " Star and Sixpence " qui est tout délabré, elles se rendent compte que les gens qui les entourent, sous leurs dehors bougons, seront leurs meilleurs alliés. Après tout, on peut tout surmonter quand on est bien entouré, et avec l'arrivée des températures froides, la solidarité du village va accompagner cette nouvelle aventure au " Star and Sixpence ". Au bout d'une année d'efforts, d'espoirs et de travail acharné, Nessie et Sam auront-elles réalisé leur rêve ?