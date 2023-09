Changer sa vie. La méthode des petites habitudes

Vous voulez changer quelque chose à votre vie ? Le gourou de la Silicon Valley va vous y aider. Vous ne connaissez pas B. J. Fogg. C'est pourtant l'un des hommes qui a le plus contribué à changer vos habitudes. Considéré comme l'" Einstein des sciences du comportement ", il a en effet permis aux plus grands noms de la high-tech, depuis le créateur de l'iPhone jusqu'à celui d'Instagram, de changer leur quotidien - avant que ceux-ci ne changent le nôtre. Spécialiste du comportement à la fine pointe de l'innovation, il nous livre pour la première fois ici tous ses secrets. Vous voulez changer ? Avoir une meilleure hygiène de vie, mieux vous organiser, vous consacrer à un projet personnel ? Commencez par oublier la volonté. Contrairement à ce que l'on nous a dit, celle-ci est impuissante. Elle fait illusion un temps, puis tout s'effondre. La seule façon efficace de vaincre l'inertie et de se mettre sur la bonne voie consiste à modifier ses petites habitudes du quotidien. Ce sont en effet les petits changements qui changent tout. Tel un effet domino, une autre dynamique se met alors en place, qui très vite va s'avérer gagnante. C'est à vous de jouer !