Les 99 boyfriends de mes rêves

Après 99 petits amis imaginaires, est-ce que le 100e sera le bon ? Sur Instagram, Micah Summers poste les portraits de ses " petits-amis imaginaires ", des garçons qu'il dessine au lieu d'oser les aborder. Ses millions de fans attendent avec impatience le numéro 100, et Micah aussi, car il est bien décidé, cette fois, à faire de son fantasme une réalité ! Quand il croise le prince charmant dans le métro, il est bien décidé à lui demander son numéro, seulement ce dernier sort du train sans lui en laisser le temps. Heureusement, il a laissé derrière lui sa veste et un paquet d'indices sur son identité. Micah va alors partir en quête du mystérieux inconnu... et de l'amour véritable.