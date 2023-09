Cadeaux de la nature

De beaux cadeaux à fabriquer de ses mains avec des matières naturelles ! Unique et contemporain, ce livre renoue avec la joie de faire soi-même des cadeaux pour ses proches. Tirant son inspiration de la nature, Angela Maynard propose 25 projets faciles à réaliser et qui feront plaisir à tous ceux que vous aimez ! Crème apaisante pour les mains, huile de bain parfumée, bougie à la cire d'abeille, carré de soie teint, éclats de chocolat aux fleurs... Avec ces projets inspirants, renouez avec la nature et associez-la au plaisir d'offrir. Vous pourrez créer des décorations, des soins pour le corps, des cadeaux parfumés ou des gourmandises afin de convenir à tous. Une fois que vous aurez créé de vos mains le cadeau parfait, Angela vous propose toutes sortes d'idées pour l'emballer dans un matériau naturel et réutilisable avant de l'offrir. Vos proches seront sans nul doute charmés par les objets originaux et délicats que vous aurez fait vous-même !