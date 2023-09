Mon chien me conduira-t-il au Paradis ? Un compagnon spirituel

Un guide pour entrer, avec son chien pour compagnon, au Paradis. A tous ceux qui aiment leur chien et considèrent cet amour comme une réalité qui leur échappe joyeusement. A tous ceux qu'un regard de leur chien bouleverse au plus profond d'eux-mêmes, élève au-dessus d'eux-mêmes, entraîne au-delà d'eux-mêmes. A tous ceux qui perçoivent confusément ou clairement leur chien comme un don du Ciel. A tous ceux qui pressentent que leur chien leur annonce parfois un monde à venir. Voici le livre qui chante en ce fidèle compagnon de vie un signe de la providence divine. Un superbe recueil où les grandes figures bibliques et les sages de toujours nous racontent la grande amitié cosmique entre le chien, l'homme et Dieu. Préface inédite de l'auteur