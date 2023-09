Terrorismes en France 1900-2022

La France a connu toutes les formes du terrorisme. Qu'est-ce qui fait leur unité ? Comment évoluent-ils à travers l'histoire ? Comment comprendre ce phénomène ? Spécialiste reconnue, Jenny Raflik répond. Anarchiste, régionaliste, d'extrême gauche ou d'extrême droite, d'importation ou islamiste, la France est le seul pays à avoir connu, depuis la fin du xixe siècle, tous les types de terrorismes. Existe-t-il une convergence dans les revendications des indépendantistes corses, bretons et basques ? Pourquoi les attaques au couteau de " loups solitaires " radicalisés ont-elles supplanté dans la méthode les détournements aériens du terrorisme palestinien ? Comment l'Etat et la société ont-ils appris à réagir face à cette menace protéiforme ? Autant de questions au coeur de la présente étude. Les terrorismes suscitant la peur, on est tenté de les percevoir comme des phénomènes irrationnels, ce qui empêche de les comprendre. Jenny Raflik, à l'inverse, entend les décrypter et restituer leur rationalité. Elle s'appuie sur l'histoire, la psychologie et la sociologie, sur la statistique à partir d'une base de données personnelle unique et sur une analyse de terrain pour en dresser un panorama complet, chiffres à l'appui. Organisations et stratégies, profils des cibles et des commanditaires, répressions policières et réponses politiques et juridiques, c'est tout le paysage français des dernières décennies meurtri par les actions terroristes qui est ici remis en perspective et décrypté. Une synthèse unique en son genre.