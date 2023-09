Le dernier fleurt d'Henri Matisse

Pour les beaux yeux de Monique Bourgeois, alias soeur Jacques-Marie, Matisse va consacrer quatre ans de sa vie à la conception et la réalisation intégrale de la chapelle de Vence. Mais qui est soeur Jacques-Marie, la malicieuse religieuse qui entraine Matisse dans cette aventure ? De 1947 à 1951, le peintre Henri Matisse, au sommet de la gloire, conçoit une chapelle. " La chapelle de Vence est l'aboutissement de toute ma vie de travail. C'est mon chef d'oeuvre ! " Il réalise non seulement les vitraux et les fresques, mais aussi les chasubles pour la célébration de la messe, les chandeliers, le confessionnal, le bénitier, le tabernacle, le campanile... L'artisan de cette performance unique au monde est une jeune religieuse dominicaine, soeur Jacques-Marie. Elève-infirmière à Nice pendant l'Occupation, elle avait fait office de garde-malade pour le vieux Matisse. Une amitié étonnante était née. Monique Bourgeois apportait à Matisse la joie de vivre, la franchise et la fraicheur dont il avait besoin. " C'est une sorte de flirt, j'aimerais écrire fleurt, car c'est comme si nous nous jetions des fleurs à la figure, des roses effeuillées. Et pourquoi pas ? Rien ne défend cette tendresse qui se passe de mots et qui déborde des mots. " Devenue religieuse, Monique Bourgeois est envoyée dans un couvent de Vence, voisin de la villa où réside Matisse. Quelles sont les circonstances du projet d'une chapelle, qui sont les protagonistes de cette aventure, comment l'amitié entre le Maître et une jeune religieuse a pu affronter les innombrables obstacles, dans l'entourage de Matisse et dans l'Eglise ? L'histoire magnifique, jamais encore racontée, d'une amitié improbable.