Zélie & Micha. Sauve qui peut !

Enquête dans la fête foraine ! Zélie et Micha se préparent pour effrayer les visiteurs du château des horreurs. Chut, une classe d'enfants entre avec leur maîtresse. Bouh ! Mais personne ne réagit. Toute la classe est pétrifiée ! Au secours ! Zélie et Micha sont eux aussi pris au piège dans la fête foraine et en peuvent pas s'échapper. On dirait qu'un magicien leur a jeté un sort... Résous les énigmes et cherche des indices dans les manèges pour aider Zélie et Micha à trouver le coupable. Une histoire pour frissonner, dès 6 ans !