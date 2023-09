Mission Pharaon

Dans un tourbillon, Nils et Zoé, meilleurs copain-copine de classe, sont engouffrés dans les pages de leur livre d'histoire. Ils se retrouvent en plein désert, métamorphosés, Zoé en chatte, Nils en petit singe. C'est un enfant, Horus, 10 ans, fils du dieu Osiris de la mythologie égyptienne, qui a fait ce prodige afin qu'ils viennent à son secours. Horus vit dans les marais du Nil pour échapper à Seth, l'oncle cruel qui a éliminé son père Osiris et veut s'approprier son trône de pharaon. Profitant de leurs formes d'animaux sacrés et des super pouvoirs qu'Horus leur a donnés, Nils et Zoé se lancent dans une enquête passionnée...