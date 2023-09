Le temps de Giacometti (tp)

Alberto Giacometti (1901-1966), artiste emblématique du XXe siècle, fréquente, dans le contexte de l'après-guerre et jusqu'à la fin de sa vie, différents cercles artistiques, des photographes, des écrivains et des philosophes, échangeant avec toute une nouvelle génération d'intellectuels, du surréalisme finissant à l'engagement existentialiste naissant. Ouvert sur son époque, sociable, actif et créatif dans la diffusion de son oeuvre, il est ainsi regardé par ses contemporains et admiré pour sa sculpture et sa peinture, d'une figuration expressive, qui semblent rendre compte d'un monde meurtri, en reconstruction mais aussi en plein questionnement. Mêlant sculptures, peintures, gravures, photographies et documents d'archives, cet ouvrage invite à une plongée dans ces années essentielles pour la compréhension des mutations artistiques et intellectuelles de l'après-guerre. Giacometti y apparaît comme un homme pleinement de son temps.