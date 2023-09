Une terre d'ombre

"Les Cherokee avaient évité ce vallon, et dans la première famille blanche à s'y être installée tout le monde était mort de la varicelle. On racontait des histoires de chasseurs qui étaient entrés là et qu'on n'avait plus jamais revus, un lieu où erraient fantômes et esprits". Laurel Shelton et son frère Hank mènent une vie laborieuse et solitaire dans la ferme héritée de leurs parents, au fond d'un vallon encaissé des Appalaches où le soleil ne se montre jamais. En cet été 1948, alors que Hank vient de rentrer du front européen avec une main amputée, Laurel fait la rencontre d'un jeune vagabond, muet. Ce dernier s'installe avec joie chez eux pour participer aux travaux de la ferme. L'arrivée de ce mystérieux étranger va cependant révéler les préjugés et les haines ravalées de la population locale.