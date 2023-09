Artiste, écrivain, érudit, Brahim Megherbi est passionné par l'Histoire des religions en général et l'ésotérisme en particulier, qui constitue la face à la fois cachée et lumineuse de toutes les traditions. Avec son nouvel ouvrage, Myriades. Le Panthéon des dieux du bouddhisme japonais, cet écrivain français est parvenu à rendre ce domaine si complexe à portée d'intelligence pour le lecteur occidental. A l'heure où la culture des mangas conquiert le monde, il est devenu nécessaire d'appréhender ce qui fait le fond de la culture japonaise à la fois si proche et si éloignée de nous.