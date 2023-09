Portrait de l'aventurier. T.E. Lawrence, Malraux, Von Salomon. T.E. Lawrence, Malraux, Von Salomon

Qu'ont en commun Lawrence d'Arabie l'écrivain André Malraux et le conspirateur prussien Von Salomon ? "Peut-être s'agit-il des derniers hommes d'action", répond Roger Stéphane. Dans cet essai, il confronte ces trois destins exceptionnels que tout semble opposer et brosse, à partir de Leurs similitudes, un portrait de l'Aventurier des temps modernes. Réflexion sur l'action et l'engagement, La vie et la mort, ce livre est l'un des grands classiques de "L'esprit d'aventure" qui ne cesse d'animer les hommes.