Hallyu. K-culture, la vague coréenne

De Squid Game à BLACKPINK, du hanbok au webtoon, la hallyu - littéralement, la "vague coréenne" - a déferlé sur le monde, installant la Corée du Sud au rang de puissance culturelle de premier plan. Découvrez les origines de ce phénomène et son impact sur le cinéma, les séries TV, la pop, la danse ou encore la beauté et la mode. Experts et professionnels du divertissement sud-coréen vous entraînent dans les coulisses et décryptent les codes de cet univers créatif et dynamique.