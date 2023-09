Tout chocolat. Mes 21 gâteaux et mousses

Petit, concis, pratique et tout chocolat, parce que 98 % des Français aiment le chocolat. "Pour vous, j'ai sélectionné mes 21 recettes préférées au chocolat noir, blanc ou au lait : gâteaux glacés ou pas, avec ou sans gluten, fondant ou mi-cuit, des mousses à faire la veille (très pratiques) ou un soufflé inratable de dernière minute. Une grande variété de saveurs, de textures et de temps de préparation. Vous élirez le vôtre, celui qui deviendra votre signature. Mais la condition première pour une texture parfaite, c'est la qualité du chocolat et du beurre. Le meilleur du meilleur. Et toujours le zeste d'amour". - Perla Servan-Schreiber Perla Servan-Schreiber est née au Maroc. Au cours de ses 50 années de presse à Paris, elle rencontre son mari, Jean-Louis Servan-Schreiber, et, ensemble, ils font le succès de Psychologies. Elle est auteure de 7 essais et 8 livres de cuisine.