Où te caches-tu ? 20 volets à soulever pour enquêter sur la nature invisible

Qui sont ces animaux qui peuplent discrètement nos jardins, nos parcs et nos forêts ? Les connaissons nous vraiment ? Quelles sont leurs habitudes secrètes ? A quoi ressemblent leurs cachettes ? Et tous ces êtres méconnus qui fréquentent nos villes, squattent nos maisons ou nous grattent la tête, comment vivent-ils ? En soulevant les volets de ce livre, le lecteur percera nombre de mystères que la nature dissimule et vivra une aventure qui le conduira à grimper dans les arbres, à explorer les grottes et même à plonger au fond des océans... Un livre qui grouille de mystères à élucider !