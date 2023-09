Bienvenue à Jutelandmökk ! L'endroit où décembre rime avec fête et où l'esprit de Noël y est plus forte que nulle part ailleurs. Sauf que cette année, rien n'est comme d'habitude. Où est-donc passée la magie de Noël ? Liam, Marius, Abby et Cléo sont persuadés : quelqu'un est derrière tout ça... A eux de sauver Noël et de ramener la magie dans leur village !