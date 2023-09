Le Noël de Clara la petite sorcière

A quoi bon être une sorcière si on ne peut pas en profiter ? Clara en est sûre : si les autres enfants de sa nouvelle école connaissaient ses pouvoirs, ils l'adoreraient ! Surtout que c'est bientôt la kermesse de l'école et que Clara s'occupe d'un stand. Mais ses parents et son chat MistiNoir refusent qu'elle utilise ses pouvoirs, il n'y a rien à faire... Mais ça, c'était avant qu'un garçon mystérieux lui demande de l'aider pour sauver Noël... Ca vaut bien un petit tour de magie, non ?