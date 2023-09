Le concours du Père Noël

Le Père Noël est fatigué, il y a trop d'enfants sages, cette année ! Vite, il organise un concours pour recruter un apprenti qui l'aidera dans sa tournée. Les concurrents ne manquent pas : une lutine, un enfant du village, un gnome qui ne sait dire que "Groumf" et un singe en peluche... Chaque jour, ils partagent le quotidien du Père Noël pendant ses préparatifs, et passent des épreuves toujours plus originales. Et le vainqueur risque de beaucoup vous surprendre !