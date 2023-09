Mon système Terre Lune Soleil

Un coffret ludique et pédagogique pour comprendre de façon intuitive le mouvement entre la Terre, la Lune et le Soleil, et son impact sur notre vie humaine. Le coffret contient un livret documentaire, 1 système en 3D à construire et 1 grand décor immersif. Une activité créative et ludique pour développe les connaissances des p'tits génies en herbe !