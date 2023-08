Licornes. Fiches documentaire, pas à pas, licornes magiques. Avec 6 licornes à construire en 3D

Ce coffret est composé, d'un livre riche de texte sur le monde merveilleux et magique des licornes, ainsi que de 6 figurines en 3D, incroyablement féeriques de par les couleurs et la qualité, facile à construire grâce aux explications de montage détaillées. Ni ciseaux ni colle... juste le plaisir de réver et la magie du jeu ! A partir de 6 ans Dans cette collection : Kit de Construction 3D - Dinosaures Ce coffret est composé, d'un livre riche de texte sur le monde merveilleux et magique des licornes, ainsi que de 6 figurines en 3D, incroyablement féeriques de par les couleurs et la qualité, facile à construire grâce aux explications de montage détaillées. Ni ciseaux ni colle... juste le plaisir de réver et la magie du jeu ! A partir de 6 ans Dans cette collection : Kit de Construction 3D - Dinosaures