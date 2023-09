Batman Chronicles 1988 volume 3

John WAGNER et Alan GRANT poursuivent leur exploration du mythe de Batman et font plonger le personnage dans des recoins toujours plus sombres. Au dessin, Norm BREYFOGLE marque la période de son empreinte, dépeignant un personnage aussi robuste qu'étrange, une véritable Créature de la Nuit prête à tout pour nettoyer les rues angoissantes de Gotham. Jim STARLIN et Bernie WRIGHTSON, quant à eux, font pénétrer le héros au sein d'une sinistre secte, dans un récit flirtant avec l'horreur. L'univers du Chevalier Noir devient plus sombre que jamais, et Detective Comics en restera profondément redéfini.