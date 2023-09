La Maison des secrets tome 5, tome 5. Le peintre maudit. Le peintre maudit

Olive a promis à son ami Morton de retrouver ses parents disparus dans la Maison des Secrets. Mais Aldous McMartin, le peintre maléfique, s'est libéré du tableau magique qui le retenait prisonnier et n'a qu'une idée en tête : se débarrasser d'Olive pour récupérer sa précieuse demeure. Et Mary, la mère de Morton, pourrait bien en réalité être son alliée... La Maison des Secrets a encore quelques mystères à révéler. Et avant de pouvoir enfin y vivre en paix, Olive devra redoubler de vigilance...