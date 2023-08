Définir ce que recouvre le terme "magie sexuelle" et quelles sont les pratiques de ceux s'en revendiquant, tel est le but de cet ouvrage. Cela en utilisant comme référence les écrits d'Aleister Crowley (1875-1945), souvent présenté comme "l'homme le plus malsain du monde" . Après avoir découvert que la "magie sexuelle" fut illustrée par de nombreuses personnalités au XIXe siècle et au début du XXe, le lecteur de ce livre accédera à une série d'instructions et de rituels publiés pour la première fois en français. Parfois difficiles d'accès, ces textes sont accompagnés de notes facilitant leur compréhension. Après avoir fini la lecture de La magie sexuelle en théorie et en pratique ses possesseurs seront libres de passer de la théorie à ... la pratique !