Vincent Van Gogh, l'amour de la nature

Exposition du 3 octobre 2023 au 4 février 2024 au musée d'Orsay. Derniers mois de la vie du peintre et tableaux iconiques. Les dernières années de Van Gogh passées dans l'Oise, ses tableaux qui reflètent sa vie et son esprit tourmenté, ce sont les thèmes de ce livre de la collection Peintres. Dans les deux derniers mois de sa vie, à Auvers-sur-Oise, de 1980, Vincent Van Gogh y décède le 29 juillet à la suite d'une tentative de suicide. Bien que le peintre n'ait passé qu'un peu plus de deux mois à Auvers, cette ériode marque la création de quelques-uns de ses plus grands chefs-d'oeuvre. Durement éprouvé par les différentes crises subies à Arles puis dans l'asile de Saint-Rémy, Van Gogh se rapproche de Paris et de son frère Théo pour trouver un nouvel élan créatif. Le choix d'Auvers tient à la présence du dr Gachet, médecin spécialisé dans le traitement de la mélancolie, collectionneur et amis des impressionnistes. Van Gogh s'installe au centre du village, dans l'auberge Ravoux, et explore tous les aspects du nouveau monde qui s'offre à lui, en luttant contre des inquiétudes liées à son état de santé, ses relations avec son frère, sa place dans le monde de l'Art. Des oeuvres iconiques peintes en cette période : Le Docteur Paul Gachet, L'église d'Auvers-sur-Oise, ou encore Champ de blé aux corbeaux, village, portraits, natures mortes, paysages de la campagne environnante.