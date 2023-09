100 clés de La Normandie gourmande

La Normandie a été toujours considéré une région où la gastronomie a une place importante. En considérant son territoire tourné vers la mer, et son arrière pays avec des grands champs cultivés, des élevages, des vergers - elle est riche de produits variés. Dans tous ses départements, on retrouve des spécialités culinaires, des savoirs-faire, des artisans et des grandes usines liés à l'alimentaire. Rouen a été récemment nommée "capitale de la gastronomie" par l'UNESCO. 2. 14. 0. 0