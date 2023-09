Les symboles des Celtes, nouvelle édition augmentée

Les Celtes n'ont de symboles que ceux que l'on connaît de l'Antiquite , enrichis ensuite par leurs migrations et par les imaginaires des bardes pour les restituer au plus grand nombre. Pascal Lamour s'immisce dans leur imaginaire pour en recomposer les espaces, pour ouvrir la connaissance par ses propositions. Ici la mémoire se transmet par des chemins oubliés au fil des superbes illustrations de David Balade. Cette édition augmentée vous mènera notamment parmi les montagnes sacrées de Bretagne, les grandes figures (Morgane, Lancelot, Guenièvre...) et les dieux (brittoniques, irlandais, gaulois...).