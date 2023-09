France Almanach 2024

L'édition 2024 de l'Almanach des Editions Ouest-France. 100 % de rubriques inédites Des pistes pour vous évader partout en France, à vélo et à pied Des idées de plats gourmands Des conseils de jardinage Des idées de loisirs créatifs (recyclage, DIY) Des récits d'événements majeurs du 20e siècle et les découvertes et inventions Des dingbats, des quizz, des mots fléchés, des sudokus, des mots mêlés ...