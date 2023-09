Sur les lieux du crime : les grandes affaires criminelles de Normandie

Scènes de crime revient sur les grandes affaires les plus marquantes de l'Ouest, comme l'assassinat des enfants Brierre, la folie meurtrière des soeurs Papin, la malle sanglante du puits d'enfer, la mort mystérieuse du jeune Serge Lepetit, l'affaire Sylviane Kaas, l'assassinat de la famille de Christian Leprince , les crimes sexuels du docteur Le Scouarnec, l'empoisonnement à la Josacine de la petite Emilie Tanay, la disparition de la famille Godard, le geste criminel atroce de Xavier Dupont de Ligonnès, la folie de l'or de Hubert Caouissin. Scènes de crime ne se contente pas de vous raconter ces crimes, il restitue chaque affaire dans son contexte, vous fait participer à l'enquête et aux suites judiciaires, sans complaisance aucune, ni pour les actes eux-mêmes, ni pour les méthodes policières. Ce livre respecte parfaitement la réalité historique, et passionnera tous les amateurs d'histoire criminelle. L'affaire Pierre Rivière / Calvados - Assassinat familial Brierre / Eure-et-Loir - Jules Durand, l'affaire Dreyfus des ouvriers / La Havre - La haine des soeurs Papin / Laval - L'auberge rouge / Finistère - La malle sanglante / Vendée - Les horribles carnets du docteur le Scouarnec / Morbihan et Finistère - Guy Martel, le tireur fou / Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor - Affaire Leprince / Sarthe - L'affaire de la Josacine / Seine-Maritime - L'affaire Dickinson / Ille-et-Vilaine...