Bippy mon stylo interactif. Animaux

Grâce à ce livre-jeu, pas besoin de savoir lire : l'observation des images permet de comprendre la question et par association, de proposer une réponse en appuyant le stylo sur l'image. Si la réponse est bonne, une lumière verte s'allume et une joyeuse mélodie retentit. En cas de mauvaise réponse, la lumière est bleue et la mélodie est différente. Un livre idéal pour jouer en toute autonomie, apprendre à se réjouir, se tromper, recommencer. Le stylo, ergonomique et résistant, est adapté aux petites mains. Les pages sont cartonnées.