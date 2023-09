365 jours pour découvrir la France. Edition 2024

365 descriptions et paysages de la France ! Chaque jour, découvrez un lieu magique qui fait la richesse de nos paysages. De la ville close de Concarneau au château d'Azay-le-Rideau, en passant par le pont de pierre de Bordeaux et la cathédrale Notre-Dame de Coutances, un véritable voyage au coeur de l'hexagone. Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet - 12 mois de janvier à décembre. Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages