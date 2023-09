Almaniak 365 jardins de rêve

L'Almaniak idéal pour tous les amoureux des jardins ! Chaque jour, une belle photographie autour du jardin, des plantes et des fleurs, accompagnée d'une citation. Des photos également de jardins et parcs célèbres : Jardin du Luxembourg, Alcazar de Séville, Jardin botanique de Madère, Parc du palais impérial de Kyoto, etc. Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet - 12 mois de janvier à décembre.