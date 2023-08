Si je n'allais pas à l'école... Il y a dans cet album 20 raisons plus étonnantes les unes que les autres d'aller A TOUT PRIX à l'école !!! ! ! Et cela commence ainsi : Si je n'allais pas à l'école, je ne saurais ni lire, ni écrire. Si je ne savais pas lire, je confondrais les étiquettes des flacons de shampoing et des bouteilles de soda. Si j'avalais le contenu du flacon de shampoing, je ferais des bulles en parlant. Si je faisais une bulle aussi grosse que moi, je m'envolerais au-dessus de la maison. Si je m'envolais au-dessus de la maison, le vent m'emporterait loin de chez moi. (...) Après les 20 bonnes raisons de croire au père noël, Michaël Escoffier et Romain Guyard s'attaquent aux 20 bonnes raisons d'aller à l'école, nos chères têtes blondes ont parfois besoin qu'on leur rappelle... que... ne pas aller à l'école, c'est prendre pas mal de risques ! Mélanger les flacons de shampooing avec les soda, se retrouver dans une bulle emporté par le vent, atterrir sur un bateau de pirates, faire enrager sa mère (qui en devient une maman (rouge) tomate, se retrouver avec des couches et faire la guerre aux limaces... Toujours aussi délirant et déjanté, donc. Michaël Escoffier et Romain Guyard n'offrent au final pas d'autres possibilités que celle d'aller à l'école...