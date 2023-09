LA VIE SECRÈTE DES ANIMAUX

Vous savez garder un secret ? Alors venez découvrir dans cette BD haute en couleurs, 52 animaux incroyables qui nous confient leurs petits secrets. Ici, on croise des animaux des quatre coins de la planète. Certains nagent, d'autres volent, planent ou rampent... Côté taille, ça va de la minuscule araignée à la géante baleine bleue. On y trouve des stars de la nature, comme le wombat et ses crottes carrées, ou le têtard de la grenouille paradoxale, quatre fois plus gros que ses parents. Tel le gorfou doré tentant sa chance dans l'océan près du pôle Sud, on peut se poser où on veut... Rires et découvertes garantis à chaque atterrissage ! Les illustrations de Paula Bossio accompagnent à merveille les textes drôles et très documentés de Mike Barfield.