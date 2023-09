L'atelier manga du petit artiste

Tu adores lire des mangas et rêves d'inventer le tien ? Ce livre te donnera toutes les clés pour y arriver ! Découvre comment créer plein de personnages originaux, puis apprends à les mettre en situation dans un décor, à construire un scénario efficace, et surtout, à dessiner des planches manga dynamiques et captivantes ! Prends du papier, des crayons, et direction le Japon !