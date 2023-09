La cuisine chinoise illustrée

Un livre entièrement illustré pour tout savoir sur cuisine vietnamienne : Des recettes, des anecdotes et des histoires pour trouver les réponses aux questions que vous vous posez sur la culture culinaire chinoise. Une véritable invitation à la découverte des coutumes et des saveurs de Chine ! Quelles harmonies de saveurs un plat chinois respecte-t-il toujours ? Quels sont les plats phares et les plats de fêtes ? Comment se déroule un repas au quotidien ? Quel est le secret d'une cuisson au wok réussie ? Quelles sont les règles et les bonnes manières à respecter à table ? Comment réaliser de délicieux gâteaux de lune ? Autant de questions auxquelles Margot Zhang et Zhao En répondent tout en illustrations dans cet ouvrage