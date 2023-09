Le pouvoir des liens. Les clés pour construire des relations durables

Cet ouvrage, pratique et illustré, vous propose d'explorer l'influence des émotions et la qualité des relations qui en découle. Au fil des chapitres, vous découvrirez le rôle crucial qu'elles jouent dans la création et l'entretien de vos liens, ainsi que dans la gestion de vos sentiments. Robert Zuili, psychologue et clinicien diplômé, nous explique avec simplicité comment les ressentis favorables, tels que l'empathie et la bienveillance, peuvent renforcer les relations et aider à lutter contre la solitude, tandis que les émotions négatives, telles que la colère, la peur et la tristesse, peuvent les fragiliser. Il nous invite à comprendre la façon dont elles peuvent influencer votre capacité à communiquer efficacement, à prendre des décisions et à résoudre des conflits. Savoir reconnaître et gérer ses propres émotions, ainsi que comprendre celles des personnes qui nous entourent, est essentiel pour établir des relations professionnelles et personnelles saines et durables. Afin de mettre en pratique ses conseils, l'auteur vous partage également ses stratégies pour gérer vos émotions, renforcer vos relations et surmonter vos sentiments négatifs à l'aide d'exemples concrets et d'exercices adaptés. A la fin de votre lecture, vous disposerez ainsi de toutes les clés nécessaires pour établir et entretenir des relations épanouies au quotidien !