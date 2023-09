Vivre avec un trouble bipolaire. Du diagnostic à la vie quotidienne

Entre témoignage et explications scientifiques, Fabrice Saulière nous révèle à quoi ressemble réellement la vie lorsqu'on est atteint de troubles bipolaires. Encore méconnu du grand public, la bipolarité touche pourtant entre 1 % et 2, 5 % de la population française. Néanmoins, la vie lorsqu'on souffre de cette maladie relève toujours d'un véritable combat : méconnaissance, stigmatisation, errance médicale, difficultés à gérer les symptômes... Les personnes atteintes de ce trouble se sentent souvent seules et incomprises face à leurs symptômes. Epaulé par Nicolas Franck lors de la relecture médicale, l'auteur nous livre ici son expérience afin de sensibiliser le public à propos de sa maladie. Malgré les multiples difficultés auxquelles il fait face, Fabrice nous montre qu'il est possible d'apprendre à vivre avec ce trouble. Fabrice Saulière, père de famille et pair-aidant au centre hospitalier de Vinatier, est atteint de troubles bipolaires. Entreprenant et créatif, il déconstruit les clichés à propos de ce trouble à travers ce livre. Marion Barraud, illustratrice et autrice de BD nantaise aux dessins originaux et expressifs. Elle s'occupe de toutes les illustrations qui animent ce livre. Nicolas Franck, professeur en psychiatrie, étudie la schizophrénie, la bipolarité et la réhabilitation psychosociale. Il est également le médecin qui a suivi Fabrice Saulière tout au long de son parcours.