Apprendre à coudre sa lingerie confort. 20 leçons et 10 modèles expliqués en pas à pas

Confectionnez des sous-vêtements confortables et sur mesure ! Vous rêvez de coudre de la lingerie mais cela vous semble trop technique ? Julie Guelennoc et Paloma Aubeau, de la marque Fitiyoo, ainsi que Blandine Vives, vous accompagnent étape par étape dans la réalisation de vos premiers modèles. Du choix des matières à la pose des élastiques, découvrez toutes les techniques nécessaires en pas à pas photo et en vidéo. Puis choisissez parmi les 10 modèles proposés (culottes, tanga, bralettes, brassières ou bodys) et amusez-vous à les décliner selon vos envies. Des sous-vêtements simples, accessibles aux débutantes - sans surjeteuse - et surtout très confortables : vous ne pourrez plus vous en passer ! Spécialement conçu pour les débutantes, ce livre propose : - 20 leçons pour connaître toutes les techniques nécessaires à la couture de la lingerie, accompagnées de 12 vidéos accessibles par QR codes. - Les patrons en taille réelle, du XS au 3XL, marges de couture incluses : un système de tailles modulables vous permet d'adapter vos hauts au plus près de votre morphologie. - 10 modèles de sous-vêtements, déclinables à l'infini grâce à leur jeu de découpe : jersey, tulle, dentelle, à vous de choisir votre style !