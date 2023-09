Mon grand livre - J'apprends à dessiner tous les animaux

Suis la méthode Philippe Legendre et apprends à dessiner facilement tous tes animaux préférés ! + de 90 modèles en pas-à-pas, à découvrir ou redécouvrir ! Philippe Legendre est peintre-graveur et auteur-illustrateur. Il anime de nombreux ateliers pour les enfants et intervient en milieu scolaire. La méthode qu'il développe est simple et efficace. Elle décompose chaque dessin en quatre étapes et combine des formes de base repérables facilement.