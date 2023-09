Guide Vert Week&GO Lisbonne 2024

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Torre de Belém, Sintra, Alfama... - Les coups de coeur : Escalader les ruelles tortueuses à bord du tramway 24E ; Contempler la ville depuis les miradouros ; Goûter à la gastronomie portugaise et lisboète au Mercado da Ribeira... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger. - Des suggestions d'itinéraires : Lisbonne en 3 jours Retrouvez également : - De nombreux plans détaillés. - Un plan d'ensemble détachable pour retrouver les adresses et les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Pensez à utilisez en complément notre Carte National Espagne/Portugal n°794, notre Carte Régional Portugal Centro n°592 et notre Guide Vert Portugal. MICHELIN vous GuideVert l'Europe de vos rêves !