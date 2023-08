Une femme dans la guerre (1970-2016). 1 CD audio MP3

Christine Spengler est une pionnière du photoreportage de guerre et l'une des plus célèbres correspondantes de guerre du XXe siècle, multi primée. Pendant plus de 25 ans, elle a parcouru avec son appareil photo un monde déchiré par des conflits, ayant à coeur de témoigner des "causes justes" . Elle en a rapporté des photos inoubliables qui nous hantent encore. Dans ce livre audio, elle évoque de sa voix mélodieuse et profonde, à partir de son livre Une femme dans la guerre (1970-2005) les épisodes les plus marquants de son travail : Tchad (1970), Irlande du Nord (1972), Vietnam (1973), Cambodge (1975), Kurdistan iranien, Afghanistan et Sahara occidental (1979), San Salvador (1980), Liban (1982). Un texte inédit sur l'une de ses fameuses photos, "Les Colombes blanches de Calais", prise en 2016 dans la jungle de Calais, prolonge la narration de son livre. Le regard sensible d'une femme forte et engagée qui, au plus profond du drame, choisit la vie plutôt que la destruction et la mort.