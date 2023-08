MHF - Lecture-compréhension CM - Boite à stratégies 2

Un outil ludique et motivant à réaliser sur un temps court ! La boite niveau 2 contient : > 50 cartes au format A5 avec un texte ou un document au recto et 4 questions au verso. > 12 cartes Stratégies pour rappeler la procédure à mettre en place. > 1 livret enseignant. > 10 fiches élève à photocopier (suivi de l'élève, écriture des réponses et solutions). + le numérique à télécharger avec la boite : - Les cartes à vidéoprojeter. - Les fiches élève à imprimer. - Les affiches des Stratégies pour la classe. - Les séances de découvertes des stratégies sous forme de diaporamas. - Plusieurs modalités de travail sont explicitées dans le livret : un usage en autonomie, en fond de classe un usage en groupe classe, en vidéoprojetant les cartes et en explicitant l'usage des stratégies avec les élèves un usage en atelier pour un travail à plusieurs, afin de permettre aux élèves de confronter leurs interprétations et leurs réponses. - Les cartes sont graduées avec trois niveaux de difficulté (, , ) pour s'adapter à l'hétérogénéité des classes. - Une grande diversité des types de texte : romans classiques, romans jeunesse, bandes dessinées, théâtre, poèmes, fables, documentaires, lettres... - Un outil à utiliser avec ou sans les ouvrages MHF Lecture-compréhension.