Aujourd'hui, j'ai seize ans. Samedi pourri baigné de soleil. Aujourd'hui, selon tous les magazines, ma mère, Sarah, je suis censée vouloir sauter à pieds joints dans une vie sexuelle active. Normal, quoi. Pourtant, hier, tout était plus simple. Hier, je n'étais encore que Prisca. Diptyque : "Prisca" et "Djibril" , deux romans liés par les personnages. Un même lycée, des histoires singulières. Déconseillé au moins de 15 ans : certaines scènes explicites peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.