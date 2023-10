Salut Souley, Tu veux que je te dise : le porno fait beaucoup de mal aux mecs en général et faut pas croire que les garçons noirs sont épargnés. C'est sûr, Sarah s'attend à trouver un colosse dans mon boxer. Ca me paralyse. Tu sais, parfois, je me regarde dans le miroir. Nan, en vrai, souvent. Et je me regarde pas : je m'inspecte, je me scrute. Je me surveille. Je me sens un peu dépassé par ce que je vois. Le corps va parfois plus vite que la tête, tu comprends ? Diptyque : "Prisca" et "Djibril" , deux romans liés par les personnages. Un même lycée, des histoires singulières. Déconseillé au moins de 15 ans : certaines scènes explicites peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.