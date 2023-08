Pourquoi jouer en classe avec notre coffret ? - Les jeux en classe permettent l'acquisition de savoirs et de compétences par les élèves de manière ludique. - Ils créent une émulation stimulante au sein de la classe. - Ils dédramatisent les exercices de grammaire : les élèves sont plus motivés et reprennent confiance en eux. Comment utiliser le coffret Jouer en français ? - Le coffret Jouer en français s'utilise comme un outil de révision et complète les leçons et exercices d'étude de la langue plus classiques. - Les élèves travaillent en se regroupant en îlots autour de chaque jeu. - Différents niveaux de difficultés et variantes sont proposés dans le livret pédagogique pour s'adapter à toutes les classes de la 6e à la 3e. Le coffret contient quatre jeux permettant de réviser toutes les notions du programme d'étude de la langue de la 6e à la 3e. - Le jeu de l'oie Pour gagner ce périple grammatical, les élèves avancent de case en case en répondant à un maximum de questions de grammaire, de conjugaison ou d'orthographe. - C'est radical ! Un jeu de rapidité pour former des mots et enrichir son vocabulaire. - Triomots Natures & Triomots Fonctions Deux jeux pour réviser le fonctionnement de la phrase et les classes de mots. Le coffret contient : - un livret pédagogique avec les corrigés ; - un plateau de jeu ; - un dé, six pions et un sablier ; - 80 cartes jeu de l'oie ; - une roue avec 5 catégories ; - 30 cartes " radical " ; - 40 cartes Triomots Fonctions ; - 40 cartes Triomots Natures.