Hystérie, névrose obsessionnelle, hypocondrie, phobie, angoisse... Tous ces termes font partie de ce que l'on appelle " les névroses ", c'est-à-dire des troubles psychiques qui provoquent la souffrance du sujet. Comment appréhender ce terme générique qui regroupe tant de maladies différentes ? S'opposant d'abord aux psychoses, les névroses se sont distinguées au sein du savoir psychiatrique puis ont été popularisées par Freud et la psychanalyse afin de devenir un pan essentiel de la psychopathologie. L'abandon du terme par les classifications actuelles révèle, plutôt que leur disparition, leur redistribution parmi les troubles anxieux et confirme leur actualité clinique et sociétale. Maxime Zaïdin nous aide à y voir plus clair et, au-delà des catégorisations multiples, nous montre que la névrose se prête surtout à penser le sujet avec son symptôme et par-delà ces derniers, l'horizon visé étant toujours la guérison.