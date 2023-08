La Lune - Kit ludo-éducatif 3-7 ans. Fabrique ta lunette astronomique, ta carte lunaire et ta fusée

L'enfant réalise son laboratoire d'exploration lunaire et découvre la meilleure amie de la Terre : sa géographie, ses phases, et comment les Hommes l'ont observée puis visitée ! Il part en voyage spatial pour connaître l'Histoire de la Lune, reconnaître les phases lunaires, et comprendre pourquoi on dit qu'elle "brille". n bonus : des autocollants phosphorescents ! Il construit son laboratoire d'exploration lunaire en créant une fusée phosphorescente, une carte de la Lune avec ses cratères et ses mers, et en fabriquant sa première lunette astronomique pour voir la Lune sous tous ses angles grâce à des vignettes à insérer.