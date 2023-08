Les dinosaures - Kit ludo-éducatif 3-7 ans. Fabrique tes dinosaures 3D et deviens paléontologue

L'enfant se glisse dans la peau d'un paléontologue, et découvre comment le travail des chercheurs et scientifiques nous ont appris tant de choses sur les dinosaures ! Un grand paléontologue l'emmène sur les traces des dinosaures, lui explique son métier et les grandes périodes du Trias, du Jurassique et du Crétacé. L'enfant recrée sa frise préhistorique avec ses autocollants dinosaures et s'amuse à gratter l'encre au dos pour découvrir des fossiles. Il passe à l'action en fabricant 3 figurines de dinosaures en mousse : un dinosaure pour chaque grande époque.